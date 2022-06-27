光城者炸彈案7人被控串謀恐怖活動罪　案件交付高院處理

「光城者」7人涉嫌策劃以炸藥破壞政府設施，其中2人被捕時只有15歲。他們自去年7月起被警方國安處分批拘捕後一直還押，且同被控一項串謀恐怖活動罪，及一項串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪作為交替控罪。案件今天（27日）在西九龍法院再訊，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉完成將案件交付到高等法院審訊的程序，7人須繼續還押懲教看管。

7名被告依次為司機陳凱量（24歲）、中六女生郭文希（18歲）、中三男學生何裕泓（17歲）、中四男學生歐文（19歲）、中三姓陳男學生（15歲）、中四姓羅男學生（15歲）及中五女生蘇穎貞（18歲）。

串謀恐怖活動罪指，7名被告於2021年4月1日至2021年7月5日，在香港一同及與其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。至於交替控罪——串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪則指，7名被告於2021年4月1日至7月5日，在香港一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

案件編號：WKCC 2680, 2768, 3489/2021