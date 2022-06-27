律師會就洩密等事展開紀律聆訊　張達明不服決定提司法覆核

港大法律學院首席講師張達明於上周五（24日）入稟高院，就香港律師會理事會將2宗涉及他的投訴呈交予律師紀律審裁組召集人之事申請司法覆核。張指理事會此決定程序欠妥，且違反其法定責任，而有關決定亦不是真誠作出。

這宗司法覆核的申請人是張達明，擬答辯人為香港律師會理事會。申請人於2018年5月獲選為理事會成員，至去年8月底因個人理由辭任。本案涉及的事件，均是在他在任時期發生。前年3月時任法律界功能組別立法會議員郭榮鏗發表新聞稿，聲稱曾就關於業界的問題接觸律師會。不過律師會理事會其後開會，指郭並無就他提到的問題，與律師會的會長或秘書長接觸。之後申請人涉在理事會正式公布回應前，先將回應內容通知郭，向郭提出詢問。理事會後指申請人洩露會內機密資料，並通過對申請人的不信任動議。另一宗涉案事件則涉及律師會時任會長在前年5月初以個人身份，向會員發電郵，表態支持5名於同月底參與理事會選舉之人士。對會長此舉，申請人在其facebook專頁發文質疑。理事會其後再為此事對申請人通過不信任動議，並就上述2宗事件，對申請人展開紀律聆訊。

申請人現指，針對他的投訴，是由理事會自己直接向紀律審裁組召集人提出，繞過了會內的審查及紀律常務委員會。申請人指這做法偏離正常程序，違反了申請人的合理期望，並會令人有偏頗的感覺。申請人因此要求法庭頒令將理事會將其個案交予紀律審裁組召集人的決定撤銷。在法庭有決定前，正在進行的紀律聆訊程序須予暫停。

案件編號：HCAL 529/2022