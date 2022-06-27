中環槍擊案腹傷被告須還押　今提保釋覆核被拒

本月10日凌晨中環發生槍擊案，一輛白色7人車沿雲咸街行駛時，一輛私家車駛至它旁邊，車上跳出多人持刀向7人車猛砍，其後現場疑傳出槍聲，眾刀手隨即逃走。警方先後拘捕8名疑犯，其中一名腹部受槍傷的尼泊爾籍男子上周一（20日）出院到庭應訊時，被法庭拒絕其保釋。他今（27日）到東區法院提出保釋覆核，控方繼續反對讓被告擔保，最終裁判官不批准被告保釋，案件押後至9月5日再訊。

尼泊爾籍被告Gurung Anish（25歲、建築工人），被控企圖蓄意傷人及管有攻擊性武器共兩罪，指他於2022年6月10日在中環雲咸街34號外，與其餘被告，意圖使一輛私家車內的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害車內人士；及於同日在中環雲咸街34號，管有8把開山刀及一把小刀。

中環槍擊案目前共8名疑犯被拘捕及起訴，當中1人是本地人，有2人是巴基斯坦籍，另外5人是尼泊爾籍。他們分別是郭天域（24歲）、Gulfam Muhammad（36歲）、Gurung Suman（23歲）、Javed Shahid（42歲）、Gurung Anish（25歲）、LIMBU Soyal（24歲）、LIMBU Enish（30歲），以及ALE Sanjay（26歲）。除了ALE Sanjay因為留院仍未到庭應訊外，其餘被告的案件都一同押後到9月5日再訊。

案件編號：ESCC 934/2022