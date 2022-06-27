6紀律部隊申增多個高層職位獲批　議員促警務處改善公關應對

6個紀律部隊向立法會申請增設多個職位，涉及每年開支總額2,500萬港元。有議員今日(27日)在審議相關職位的人事編制小組委員會上，關注警務處在處理公共關係的手法，以及傳媒培訓的工作，最終議案在多數議員同意下獲通過。

議員何俊賢指香港的政治環境「依家先至喺最危險嘅時候」，因為有屋邨懸掛的國旗、區旗疑被塗污及焚燒，警方近日亦搜出孤狼式的武器庫。他又舉例指有店舖仍貼出標語，並有一班地下人員，以該處為聚腳點。他就此建議增加前線人員的資源，並詢問警方的部署為何，以及警方應對傳媒的工作詳情。保安局副局長區志光表示，警察公共關係科在應對傳媒查詢上的工作有增長，至於建議新增一個開設助理處長(公共關係)一職上，將負責介紹及宣傳警隊形象，以及作出澄清假新聞等行為。警務處人事及訓練處處長蔡展鵬則表示，傳媒主要就社會上一般案件作資料性查詢。

委員會主席葉劉淑儀指警方在公共關係上，有沒有尋找專業人士作傳媒培訓，包括與公共溝通的技巧。她又指警務處增設一個助理處長，主要負責與青少年溝通的工作，並推出嶄新活動，當中牽涉甚麼元素。蔡展鵬稱警隊人員有接受傳媒培訓，初級警員等職級都有加入傳媒培訓課程，並言「過去幾年面對傳媒，點樣可以更加做得好，提高透明度，都做咗大量工作。」蔡又指少年警訊在過去都好成功，未來會加強少年警訊的規模及滲透率。