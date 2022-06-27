3月實質平均工資率與去年相若　港府稱未反映復市的效應

政府統計處今日(27日)公布，多個行業於今年3月的名義平均工資率較上年同期上升1.8%，但扣除甲類消費物價指數變動後，該月的實質平均工資率與上年同期比較維持大致不變。統計處指，約53%公司的3月平均工資率按年上升，43%公司的平均工資率按年下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。

當中大部分行業於名義工資指數均錄得按年由1.6%至3.0%不等的升幅，但運輸業和個人服務業則分別錄得0.2%和1.0%的按年跌幅。而進出口貿易、批發及零售業、運輸業、住宿及膳食服務活動業和個人服務業於實質工資指數，錄得介乎0.1%至2.7%不等的按年跌幅。薪金總額統計方面，首季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升0.8%，但扣除通脹率後，實質平均薪金較上年同期下跌0.7%。

政府表示，就業人士首季平均薪金數字按年升幅減慢，是受到第5波疫情嚴重干擾，與消費相關行業的平均薪金轉為輕微下跌，社會及個人服務業的跌幅擴大，但政府稱數字尚未反映較近期本地經濟活動，隨着疫情緩和及社交距離措施逐步放寬而恢復的影響，稱只要疫情維持受控，經濟活動以致勞工市場情況在今年餘下時間應會繼續改善，政府推出的各項支援措施亦將起支持作用。