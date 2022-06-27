傳莫德納商討引入Omicron疫苗　防護中心稱未接獲申請

美國藥廠莫德納(Moderna)商業疫苗高級副總裁貝里斯泰特(Patrick Bergsted)，近日接受傳媒訪問時透露，正與港府商討引入本港首款針對變種病毒株Omicron的新冠疫苗，預料最快今年第4季就可向港人提供至少800萬劑，形容雙方正積極討論。惟衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(27日)則表示，當局至今未收到有關申請。

貝里斯泰特透露，正爭取香港當局監管批准有關疫苗進入本港使用，雖然政府未表示將何時批准，但他認為雙方的交流「既鼓舞亦正面」。另藥廠同時申請尋求批准引入適合兒童及6個月大嬰兒適用的疫苗。不過，歐家榮今日在疫情記者會上澄清，暫未收到有關疫苗的申請，強調政府會按既定機制，透過食物及衞生局局長可應疫苗製造商、代理或入口批發商的申請，以及顧及專家委員會的意見，考慮安全性、效能等後批准認可的新冠疫苗在緊急情況下的使用。

在澳門方面，當地今日疫情記者會亦有提到會否引入Omicron疫苗，衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，全球多個國家及地方都有就Omicron的疫苗進行相關研究，但目前未見有可供使用的正式疫苗，如有的話政府會盡快引入。