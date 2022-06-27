管制大麻二酚簡介會今舉行　海關稱立法後會嚴格執法

保安局禁毒處「立法管制CBD網上簡介會」今(27日)舉行，解釋擬提交立法管制大麻二酚(CBD)的建議內容和理據，共有約百多名醫療、社福、教育、物流及工商業界人士和家長登記參與。簡介會上，海關助理關長胡偉軍分享有關執法情況，並強調管制CBD的法例生效後，執法部門會嚴格執法。

禁毒專員李基舜稱，政府一直致力打擊毒品，包括嚴格管制源自大麻植物、具精神活性作用的毒品四氫大麻酚(THC)。現時市面上不同類型的CBD產品相當可能含有THC，因此政府有責任對其作進一步管制，保障市民健康。他續稱，政府的建議是基於科學，有部分意見認為可為CBD產品進行檢測以確保其不含毒品，但基於CBD的特性，包括CBD在日常儲存環境下可自然分解做THC，甚至可以用作製造毒品THC，依賴檢測CBD產品的方法並不能有效保障市民健康，亦有機會讓THC流入香港。

禁毒常務委員會主席李國棟醫生亦指，委員會支持立法加強管制CBD。胡偉軍則表示，執法部門主動檢取懷疑含THC的CBD產品，在已送交政府化驗所並已完成樣本檢測的產品中，有約三分之一的樣本被驗出含有THC，當中涉及超過4,100件被檢取的產品，包括食品、飲品、口服油、護膚品等。