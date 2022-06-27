政Whats噏：立會兩委員會擬開聯合會議　要政府同中電交代大停電

電纜橋起火導致大停電，元朗同天水圍50萬人受影響。

喺上周二(21日)，元朗朗屏邨對出明渠一條電纜橋起火，導憠元朗、天水圍大停電，50萬居民受苦，怨聲載道。唔少議員隨即要求立法會相關事務委員會開會，叫政府同中電嚟解畫，事隔一周都冇進展，究竟急定唔急？事態最新嘅發展係，環保事務委員會同經濟事務委員會擬就大停電事件召開聯合會議或聯合討論呢個議題，預計喺中電喺7月中出咗詳細報告後就開會。

喺大停電事件之後，多名議員分別去信經濟發展事務委員會同環境事務委員會，要求喺7月初召開嘅會議加插相關議程，並要求中電同負責今次事故嘅政府官員出席會議，交代事件嘅最新情況同導致電纜橋大火嘅原因，當然係討論未來點樣預防同類事件發生。

經濟發展事務委員會主席吳永嘉早前話將問題交畀當局回應先，由於7月4日嘅議程已經定好晒，所以未必會加插議程。咁環保事務委員會又傾唔傾到呢？委員會主席葛珮帆(EQ)今日(27日)話，已經搵委員會秘書同經濟發展事務委員會傾，就大停電事件召開聯合會議或就聯合討論該議題，依家夾緊時間。

當局上周要求中電3日內交初步報告，14日內提交進一步報告，而初步報告上周亦已提交咗。EQ話喺中電交咗詳細報告再召開聯合會議比較合適，事關冇調查結果嘅話，無論中電或政府官員上到嚟都只係齋噏。

EQ批評今次事件反映咗政府危機意識唔夠，喺危機處理上亦不足。佢話喺電纜橋起火呢件事，喺導致大停電之外，仲有好多問題未解決，例如緊急警示系統，究竟有乜準則？甚至基礎設施嘅安全亦令人憂慮，故政府必須交代清楚。

實際上，保安事務委員會主席陳克勤上周亦講過呢次事故顯示咗基建設施嘅脆弱，甚或係保安嘅漏洞，事關一條電纜斷裂就導致大範圍停電，令社區癱瘓，政府同電力公司有必要檢視基建設施嘅安全系數，以防不法分子有機可乘。

另一議員簡慧敏日前亦去信陳克勤，要求考慮喺下周二(7月5日)召開嘅會加插議程，邀請當局初交代初步調查結果同相關情況，希望檢視下對於關鍵基礎設施嘅安全嘅現有制度同機制係咪有效同足夠，包括當局喺防範同緊急應變嘅角色同責任，以避免類似嘅事件再次發生。不過，陳克勤話當日嘅議程已定晒，先交畀當局回應。