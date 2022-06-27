張雲正遭舉報　疑與泰加前高層有利益關係　保監局：不評論

本地商業汽車保險龍頭「泰加保險」今年初宣布拒絕承接的士保險新單，涉違規及管治缺失，被保險業監管局接管調查，事件引起社會廣泛關注，今日(27日)有報道指保監局行政總監張雲正被舉報，指控其與泰加保險前高層疑存有利益關係。據知保監局至少收到2宗相關舉報，早前多區亦出現張雲正的「大字報」，內容牽涉相關指控。

報道指，張雲正被舉報後，上周仍代表保監局，到克羅地亞出席國際保險監督官協會會議和全球研討會後，因感染新冠病毒未回港。據悉，舉報內容包括該泰加前高層透過通訊軟件與他人的文字對話的部分內容，當中涉及不少利益關係的對話內容，而部分對話截圖更已月前於網上流傳。而過去半年，在黃竹坑保監局總部及中環等多區亦出現張雲正的「大字報」街招，提及該指控。據知，保監局曾有信件指張雲正「沒有、將來亦不會」參與調查泰加的調查工作，並正跟進該有關舉報。

不過，東網今日就事件向保監局查詢，發言人指局方須保密收到的舉報內容及其處理，故未能評論個別個案，亦有就員工可能涉及利益衝突的情況訂立內部守則，要求員工於需要的情況下作出申報，以及避免於執行職責時出現利益衝突的情況。而泰加保險早前已就局方委任經理接管公司的決定提出覆核申請，故不會對事件作出進一步評論。