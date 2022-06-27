雪糕開蓋送「雪蛤膏」　青蛙壓扁似朱古力　網民揶揄食奇趣杯

買雪糕變「雪蛤膏」，真係咁大隻蛤乸隨街跳？事緣近日網上流傳一張圖片，可見一人手持已開蓋的盒裝雪糕，當中赫然有一隻被壓扁的巨大青蛙類物體，更與雪糕融為一體，莫非有人如同動漫《火影忍者》中，主角施展通靈術召喚蛤蟆時出錯？實教人百思不得其解。

該圖片幾經轉貼，更在各個社交平台或討論區流傳，甚至連外國網上平台都可見到「蛙」影，本地不少網民留言並開玩笑表示「食緊(雀巢)奇趣杯(包裝曾印有動漫《Keroro軍曹》中的青蛙型外星人角色)」、「解凍識唔識郁」、「呢舊朱古力都幾似青蛙」，甚至有留言笑指「新口味」、「好嘢嚟，雪蛤糕(膏)」、「巧(好)補(身)㗎」。對於該青蛙如何出現在雪糕中，網民紛紛猜測是雪糕太好味「好味到隻蛙死都唔肯走」。但亦有網民指出，涉事的圖片為1名台灣人街邊檔購買雪糕後發現有青蛙後，才拍照放上網。

對於預先包裝食品暗藏異物，食物環境衞生署食物安全中心早年曾表示，異物進入食物的途徑有很多種，部分會令消費者對產品的品質和衞生程度留下負面印象，為盡量減低異物進入食物內的機會，食物製造商應奉行優良製造規範，小心處理生產設備和原料，以及利用金屬探測器等工具均可減少食品受污染的情況。