36場所納強檢　屯門多個食肆上榜　包括2間爭鮮迴轉壽司

再增36個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本檢測出新冠病毒被納入強檢名單，政府昨日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該36個地方的人士，須於今日至明日(28日至29日)期間進行病毒檢測。

另外，截至昨日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。位於荃灣豪景花園的流動採樣站會延長服務日期至明日。

污水樣本檢測出新冠病毒的地點如下：

1.沙田水泉澳邨清泉樓

2.沙田水泉澳邨欣泉樓

3.深井海雲軒1座

4.將軍澳將軍澳廣場3座

5.香港仔香港仔中心美豐閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門欣田邨悅田樓

2.東涌映灣園悅濤軒11座

3.北角百福花園家福閣

4.北角寶馬山道24號豐林閣2座

5.何文田勝利道9號凱旋居

6.天水圍天頌苑頌月閣

7.何文田何文田邨景文樓

8.大埔大元邨泰樂樓

9.大埔太和邨福和樓

10.筲箕灣愛東邨愛平樓

11.鴨脷洲海怡半島御林居

12.荃灣豪景花園林景閣

13.沙田碩門邨美碩樓

14.沙田碩門邨瑞碩樓

15.青衣盈翠半島3A座

16.馬鞍山耀安邨耀和樓

17.大埔運頭塘邨運來樓

18.屯門大興商場地下64號舖 百份百餐廳

19.屯門良景街市地下LK1號舖 嘉華餐室

20.屯門良景廣場L103號舖 爭鮮迴轉壽司

21.新蒲崗景福街87號地下 TC Bistro

22.油麻地北海街7號地下 港嘢茶檔

23.屯門雅都商場地下20號舖 爭鮮迴轉壽司

24.屯門山景商場LG樓103-105號舖 雲貴軒米線專門店

25.屯門寶怡花園地下9-11號舖 和氣食堂

26.屯門青海圍8號屯景大廈地下C舖 金雋鍋貼大王

27.屯門青河坊2號麗寶大廈地下42號舖 明記牛雜粉麵

28.天水圍置富嘉湖1期地下G83及G88號舖 大快活

29.屯門屯門鄉事會路94-110號康利中心地下26號舖 生興龍麵食

30.灣仔菲林明道8號大同大廈1至2樓 陶源酒家

31.紅磡黃埔天地享膳坊G4號舖 龍閣