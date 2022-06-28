九巴停購柴油車　未敢斷言今年不加價　

專營巴士排放為本港道路空氣污染物的一大元兇，亦佔2019年本地碳排放的2%。九巴最近決定停購柴油巴士，指現行的新單層電動巴士運作兩個月順暢，未見性能問題，令公司對電巴充滿信心，稱未來僅會添置電動或氫能等新能源巴士，而已購的42部電動雙層巴士將於明年初前投入服務，其全線巴士有望於2040年或之前，逐步更替新能源巴士。九巴強調，購入新能源巴士對財政負擔的影響，能被其他支出減少而抵銷，相信不會轉嫁成本予乘客；但對今年會否申請加價則稱「十分敏感，不適合回答」。

九巴助理總監（傳訊）林子豪表示，綠色運輸是大勢所趨，新電巴試行兩個月內運作暢順，僅發生一宗水撥失靈的問題，與巴士電池無關，正申請於新發展區的路線行走電巴，例如來往觀塘安泰邨至藍田的213M路線，而新一代電巴自4月底投入服務以來，行駛路線已增加至6條，至今接載約10萬人次。他說，除非新能源巴士的配置上出問題，「例如政府不批准建新電動巴士廠」，否則不會改變不購柴油巴士決定；又指現時服役的4,300架巴士有望較原訂目標提早10年全線更替為新能源巴士，但電能、氫能巴士比例則未有答案。

助理總監（策略規劃）梁領彥表示，新購雙層電巴的電池轉用了刀片電池，散熱快捷，有助增電池壽命，但梁提到，轉用新能源巴士的期間，現有車廠需要提升，舉例九龍灣巴士車廠已有約30年歷史，當時的供電系統未有預計需為電巴充電，料電壓房內的變壓器需加大容量，亦需與電力公司商討供電問題，亦計劃於大埔、屯赤隧道附近興建電巴車廠，各廠料能充400至450輛巴士，於2026年落成。

林子豪提到，電動巴士較柴油巴士貴30%至40%，而氫能巴士再比電巴貴30%至40%，坦言公司需多花資本購買新巴士，但指新能源巴士較傳統巴士少用零部件，維修成本參考他區經驗能少約30%，「相信能夠抵銷成本」，稱不會因而加價。但被問到今年會否申請加價，林說，油價過去兩年為九巴帶來財政壓力，「挑戰係大」，形容問題「十分敏感，不適合回答」，稱現只能以其他方法節省成本及發展新路線，令服務持續。