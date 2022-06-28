全港大專生機械人大賽　中大隊伍奪冠　將代表香港出戰印度

為吸引年輕人投身創科界，香港科技園公司早前舉辦年度大專生機械人大賽。今屆賽事共14支隊伍、200名大專生參與，經過多輪機械人攻守對疊後，最終由香港中文大學隊伍掄元。勝出隊伍將遠赴印度，與其他亞太地區代表交流；表現出眾的參賽者亦有機會到本地多間企業實習。主辦方指，跨業界企業重視創科人才，期望將科技應用推展至更多範疇，加快創科文化發展。

今屆賽事主題是「神速之塔」，源於印度傳統遊戲Lagori。比賽分為兩組對壘，雙方分別派出機械人擔當進攻及防守角色。攻方須於限時內擲球擊倒海綿圓塔後，再重新疊起圓塔。守方則於進攻方堆疊的圓塔時，擲球擊落進攻方機械人頭上的球，阻止進攻方得分。得分較多的隊伍即獲得勝利。

今屆參賽隊伍多達14支隊伍，再歷屆創新高。200名跨學科大專生分別來自8間大專院校。在攻防競賽中，各機械人均展現出參賽者的機械工程、電子、電腦程式設計等領域技能，而中大學生組成的「黃金入球」隊，經過多輪賽事終成為大贏家，並將代表香港，出戰印度新德里ABU亞太區機械人大賽。