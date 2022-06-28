東方日報A1：院舍強檢甩漏　長者慘變人球

第5波疫情急劇升溫，本港多間安老院舍亦陸續出現個案，令不少曾與患者有密切接觸的院舍長者和員工須接受檢疫。但當局強制檢疫政策甩漏多多，有安老事務委員會委員批評，當局將與患者有密切接觸的院友送往位於機場的亞洲博覽館檢疫，卻容許院舍員工居家檢疫，做法「雙重標準」；而且一旦密切接觸者無病徵，加上快測證實沒有染疫，被轉移到亞博館後最快4至5日便重返院舍，令長者「疲於奔命」，慘變人球。委員建議衞生防護中心制訂指引，評估院舍環境，判斷院舍長者是否適宜原址檢疫。

安老事務委員會委員李輝昨日於電台節目表示，若院舍長者被列為確診者的密切接觸者，均須到亞博館接受檢疫；但同樣作為密切接觸者，爆疫院舍的員工卻可以在家檢疫，她質疑相關措施是雙重標準。她指，院舍長者轉到亞博館檢疫期間，因為檢疫場所或會有患者，故不排除有感染風險，她認為若院舍的設施符合通風、間距等指標，當局應決定是否必須轉移院舍長者到其他設施受檢，而非將其一刀切強制其遷離院舍。她更指，部分院舍的整體通風系統及間隔，較政府甲一級安老院的標準為高，更具備原址檢疫的條件。

另外，對部分需插喉的病人而言，運送其到其他地方有一定風險。第5波疫情最嚴峻時，有數間醫院因改成治療新冠病人的定點醫院，涉事醫院有部分要插喉、身體接連住不同儀器的非新冠病人，需要轉移至其他醫院。當時已有專家警告，轉移過程若有不慎，例如救護車行駛期間有震盪，可能會令喉管郁動、移位，有機會對病人造成影響。

李輝舉例稱，近日有一間達療養程度的安老院因出現個案，令42名沒有染疫的長者需轉移往亞博館，惟該批長者需長期臥床、插喉餵食，甚至插有尿喉或肛袋等。他們被分批送到亞博館，而救護車一程只能接送兩人，當日直至深夜才能悉數將該批長者送至亞博館。她批評有關安排對長者並非最安全，院友家屬亦有意見。

李又指，轉移到亞博館檢疫的院舍長者，4至5日後便可返回院舍，擔心他們或會未能適應而感到「疲於奔命」。她解釋，個別安老院舍有員工於本月初中招，但第5波疫情「餘波」下，院舍實際錄得的確診個案未有如今年2至3月般幾何級上升。她稱，今波疫情初期，有大批染疫長者出現高燒、呼吸困難及血氧低等症狀；但現時密切接觸者沒有病徵，快測亦沒有染疫，而院舍個案的重症和死亡率也沒有再對醫療系統構成壓力，故情況「完全不一樣」。

接種率方面，現時長者的首兩針的接種率已分別達90%及80%、第3針則有30%至40%，另外90%院舍都曾爆疫，員工現時亦有100%接種率。她稱，即使理解當局採取嚴厲要求，但坦言情況不能相提並論，敦促當局能就隔離及檢疫的準則，訂立清晰指引。

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