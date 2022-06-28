港大徵集亞太區院校研究建議　發展元宇宙相關技術

元宇宙是互聯網新發展方向，香港大學公民社會與治理研究中心夥拍跨國互聯網龍頭公司，宣布於亞太區徵求擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)政策研究建議書，以支持該兩項技術發展。涵蓋議題包括尋求合適的方針以解決政策相關問題與挑戰，以及開拓與元宇宙、AR/ VR相關的機遇，協助大眾建立社群並將世界緊密聯繫。

是次徵集涵蓋6項議題，包括於經濟機遇方面應如何為大眾提供更多選擇、鼓勵競爭並保持數碼經濟蓬勃發展；私隱方面應如何減少數據使用，建立可以令私隱數據受保護的技術，並讓大眾對自己的數據擁有控制權及透明度；安全和誠信方面應如何保證大眾的網絡安全，並提供工具讓大眾在看到不安的事物時採取行動或尋求幫助；公平和包容方面應如何確保相關技術的設計具包容性及便利度；以及甚麼是沉浸式技術的最新應用，並且能為大眾和社群創造可觀的價值。

有意參與的亞太區學院可提交建議書，與港大合作的跨國互聯網龍頭公司Meta將頒發6個獎項，每個獎項將會獲得約10萬美元資助。提交建議書截止日期為今年7月25日，結果將於今年9月5日公布。