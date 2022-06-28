工貿署再擴基金資助範圍　助港企於科威特及阿聯酋拓商機

本港近年積極發展創科產業，而現有產業亦進行升級轉型，拓展內地及海外市場。工業貿易署宣布就「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」，即「BUD專項基金」，推出第3階段優化措施，資助本港企業於科威特和阿拉伯聯合酋長國推廣業務。

港府於2012年6月推出「BUD專項基金」，協助企業透過發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場，開拓及發展內地市場業務。直至2018年，基金的資助地域範圍擴大至東南亞國家聯盟市場，並於2020年1月進一步擴大至涵蓋其他與香港簽署自由貿易協定的經濟體，以協助企業把握經濟機遇。為支援企業發展更多樣化的市場，港府於2021年7月起分階段推出新一輪優化措施，包括擴大資助地域範圍至涵蓋所有與香港簽署促進和保護投資協定的經濟體，並增加每家企業的累計資助上限至600萬港元。

現時基金的資助地域範圍涵蓋37個經濟體，包括內地、新西蘭、歐洲自由貿易聯盟4國(包括冰島、列支敦士登、挪威和瑞士)、智利、澳門、東南亞國家聯盟10國(包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南)、格魯吉亞、澳洲、日本、韓國、奧地利、比利時－盧森堡經濟聯盟、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、墨西哥、荷蘭、瑞典和英國；以及新加入的科威特和阿拉伯聯合酋長國。每間香港非上市企業可為在內地、自貿協定及投資協定經濟體，推行的發展品牌、升級轉型、拓展營銷項目，向基金申請高達50％的資助，每次不多於100萬港元，企業可累計申請60個項目，所有項目累計資助上限為600萬港元。