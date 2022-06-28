廉署執行處處長唐永德退休　稱反貪執法工作是修煉

廉署前執行處處長(政府部門)唐永德投身反貪專業逾30年，2018年底出任執行處處長，至今年4月底退休。他加入廉署後主要參與打擊政府部門及公共機構貪污，並策劃貪污情報的搜集和發放，他指參與反貪執法工作是一種修煉，令調查人員的觸覺更為敏銳，又認為準確的情報、耐性與精細的分析對調查工作相當重要，他和多位人員曾偵破一宗高級公務員貪污案，先用近一年時間進行廣泛秘密調查，確定人物關係網絡、犯案手法和細節，對其後的拘捕及起訴事半功倍，最終成功令涉案人士定罪。

唐永德於90年代初成為廉署調查主任，半生致力維護公營機構廉潔，他認為公營機構貪污個案其中一個特點，是廉署接獲投訴或偵查到貪污勾當時，犯案人士往往正在秘密進行種種行賄受賄交易，破案關鍵是要把握適當時機，以刑偵手段取證及採取執法行動，而在沒有明顯受害人的情況下，關鍵是怎樣主動地偵測相關罪行，情報蒐集，兼有耐性與精細的分析。

廉署設有專責組別支援截取通訊及秘密監察，所有相關行動均受有關法例、保安局實務守則、高等法院小組法官的訂明授權，以及廉署內部守則等嚴格規管。唐任職廉署期間的其中一項主要工作，便是確保所有截取通訊及秘密監察的申請具備充分理據，執行過程完全符合規定。唐深信，廉署與香港的廉潔社會必定會繼續有良好發展，並勉勵年輕一輩的廉署人員，承傳廉署的優良文化，不忘初心，不計付出，秉持反貪人員的誠信要求，全力履行每項肅貪倡廉的職務。