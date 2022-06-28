再培訓局推第6期「愛增值」　名額2萬個　出席率下調至6成

新冠疫情打擊本港經濟及影響就業市場，政府再度委託僱員再培訓局於下月1日推出第6期「特別．愛增值」計劃(「特別計劃6」)，支援受影響的求職者及僱員提升技能。該計劃為期半年，提供涵蓋28個行業約500項課程，免學費之餘，亦會每月發放最高5,800港元特別津貼及「企業包班」等服務，預計可支援約2萬名有需要人士。

「特別計劃6」的課程中包括約410項職業技能課程、約60項通用技能課程及約30項創新科技課程，包括網上商業及創業、區塊鏈應用、數據分析、人工智能、雲端計算、機械人流程自動化等熱門範疇；亦為青年人、少數族裔人士、新來港人士和殘疾及工傷康復人士等特定服務對象而設的專設課程約有100項，6成可以網上學習方式授課，而推行期內(7月1日至明年3月31日)開班的再培訓局恒常課程，出席率由8成下調至6成。

申請資格方面，他們須為2019年6月1日或之後失業或待業、開工不足或被僱主要求放取無薪假期的人士，並須符合個別課程的入讀資格。合資格者可於今年7月1日至12月31日期間親自、以郵遞或網上方式提交課程申請，並於明年3月31日或之前入讀課程，每人可報讀最多4項課程，當中包括不多於兩項全日制「職業技能」課程。正在輪候第5期「特別計劃」課程的申請人，其申請將自動延續至第6期，毋須重新辦理課程申請。整個特別計劃由2019年10月推出至今，截至今年5月底，5期「特別計劃」合共約有35萬人次提交申請。