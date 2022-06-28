男生堵路現場藏錘圖不軌囚3個月　提上訴今遭駁回　須即時服刑

2019年11月12日有示威者在荃灣沙咀道對開集結堵路，期間24歲男學生雷震霆被指在背囊中管有一把玻璃錘，因而被起訴。他經審訊後，被裁定管有物品意圖損壞財產罪罪成，判囚3個月。他不服定罪上訴，質疑2名作供警員證供有出入，指背囊可能屬於他人。高院原訟庭今年4月開庭聽取陳詞後，法官黃崇厚今日(28日)頒判詞駁回上訴，認為原審裁判官判斷合情合理，不見得警員有弄錯背囊的可能性。原獲保釋的上訴人須即時服刑。

控方在審訊時傳召了2名警員作供，第1名警員稱，他除下上訴人的背囊放到地上，再扣上手銬。第2名警員則供稱，由上訴人被壓在地上，到鎖上手銬及由他看守，過程中背囊一直掛在上訴人的肩。上訴方指，原審裁判官沒充分處理2警證詞的分歧，不能排除警方弄亂了不同人的背囊。另外，拘留人仕行動紀錄顯示，首名警員是在當晚10時17分押送上訴人到報案室，並於10時18分帶上訴人進行調查。他作證時卻說，最後接觸上訴人是在當晚9時57分，令人懷疑他所拘捕的，是否真的是上訴人。

法官在判詞指出，雖然現場混亂，但當時沒有其他人被截停，或多於一人的背囊被發現，上訴方提出的說法流於揣測，缺乏證據基礎。對於庭上證詞與行動紀錄的分別，原審裁判官劉淑嫻說看不見警員為何要說謊，認為他只是忘記了，不影響其證供可信性。法官指出，原審裁判官的判斷沒有出錯，案中不見有弄錯背囊的可能性，認為定罪穩妥，故駁回上訴。

案件編號：HCMA185/2021