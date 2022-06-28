上水35.8°C熱冠全港　明起落9日雨　南海低壓區蘊釀7.1勢迎風暴

天文台今日(28日)表示，預料南海中部的廣闊低壓區會在未來一兩日發展為熱帶氣旋，並在本周後期大致移向廣東西部至海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。受其相關的外圍雨帶影響，南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢增強，有狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下周廣東沿岸天氣持續不穩定。

夏季高溫天氣持續，天文台今日錄得最高氣溫攝氏34度。根據最新分區最高氣溫顯示，本港有5區錄得超過攝氏35度的最高氣溫。上水錄得最高氣溫攝氏35.8度，赤鱲角及九龍城錄得攝氏35.2度，濕地公園及元朗公園錄得攝氏35.0度。天文台提醒市民，酷熱天氣現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。

據天文台天氣預報，本港未來9日期間氣溫介乎攝氏27至33度，本周四(30日)開始連續8日大致多雲，有驟雨，短暫時間有陽光，本周五至下周日(7月1日至3日)氣溫稍微回落，屆時有狂風驟雨及雷暴，其中本周六(7月2日)有大驟雨，周六及下周日最高氣溫回落至攝氏29度。下周一至周四(7月4日至7日)雨勢減輕，間中有驟雨及雷暴，最高達攝氏30度。