黃斑病變注射治療　3針須等半年　3成患者延誤治療恐視力受損

有醫學團體於今年5至6月進行調查，成功訪問200名濕性老年病變患者。調查結果於今日(28日)公布，發現第5波疫情期間，約3成受訪患者因延遲接受治療，致患者平均視力下降3成；3成7受訪患者更出現黃斑新生管滲漏惡化。為免延誤治療，有眼科醫生便呼籲患者參與「眼內注射藥物資助計劃」，又指計劃已涵蓋新一代眼內注射藥物。

香港視網膜病變協會會長曾建平表示，患者如選擇於醫管局輪候覆診及治療，其排期時間相對私人診所久。根據協會收集於醫管局眼內注射(打針)的濕性老年黃斑病變患者數據，排期接受首劑注射治療平均需2個月，首階段3劑注射則需時6個月，未能符合醫生建議的3個月內注射3劑的時間表。此外，部分患者需使用新一代血管內皮生長因子抑制劑，惟藥物並未被列入醫管局藥物名冊。反之，參與資助計劃的患者，排期接受首劑的注射時間僅12.6天，由於注射地點為私家眼科醫生診所，即使第5波疫情期間，患者仍能按時覆診。

眼科專科醫生李嘉祐表示，眼內注射藥物為現時治療濕性老年黃斑病的主流方法；本港約有5萬名患者；患者若沒有適當治療，或會造成「不可逆轉」的視力喪失，更可於數天致盲。今年68歲的蔡生表示自己之前曾接受傳統的療法，但效果未如理想，計劃除了令自己能適時治療，亦令自己可接觸新一代的眼內注射藥物。團體表示現時資助計劃內，患者需付的藥物、注射及術前檢查費用，跟醫管局收取的費用相若，舊一代的眼內注射藥物，每針約6,800港元；新一代的注射藥物，每針則約9,800港元。