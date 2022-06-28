無業男被控藏武器煽動等罪　今留院缺席提訊

警務處國家安全處本周日（26日）拘捕一名53歲男子，指他涉嫌在通訊軟件Telegram發布發布具煽動意圖的相片及海報，警方其後在他住所搜屋時，搜出3把軍刀和2部無線電對講機。涉案男子現被控作出具煽動意圖作為、管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具共3罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院首度提堂。由於被告不適留院，沒有被帶上庭應訊。案件現押後至後日（30日）或被告出院日再訊，期間被告須交由警方看管。

被告陳永霖（53歲、無業），被控作出一項或多項具煽動意圖的作為、管有攻擊性武器、及無牌管有無線電通訊器具共3罪。控罪指，被告於2020年7月20日至2022年6月10日期間作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Telegram發布相片和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央及香港特別行政區政府、或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具罪，則指被告於2022年6月26日在太古城漢宮閣某單位內，管有攻擊性武器，即3把軍刀，意圖將其作非法用途使用；及無牌而管有2部無線電對講機。

案件編號：WKCC 2179/2022