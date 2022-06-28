茶品店涉發布煽動資訊　2女店東認罪下午判刑

警方國安處於今年2月底，拘捕旺角一間外賣茶品店「初凝．芝茶」2名女負責人，指她們涉嫌煽惑他人違反防疫規例，包括呼籲不要接種疫苗和虛報打針後出現副作用等。她們同被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，今天（28日）於西九龍裁判法院認罪。辯方求情表示，其中1名被告的母親依僱主要求接種疫苗後，身體出現嚴重不適，使她產生呼籲他人不要接種疫苗的念頭。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉則指，被告除了呼籲不要接種疫苗，其後亦呼籲不要使用「安心出行」和檢測，質疑被告非一時衝動，而是有後着和有計劃。2被告將於今天下午判刑。

被告侯穎欣（25歲）及林宛宜（21歲），同被控於2022年2月9日至2月17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及Instagram發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府、或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，及慫使他人不守法或不服從合法命令。案情指，2名被告同為「初凝．芝茶」的店主，2人並未僱用其他店員。2022年2月24日下午，便衣警員到該店調查，當時侯在店內，店舖內貼有具煽動意圖的海報，警員點了2杯飲品，侯在找贖時將1張膠片遞給警員，膠片印有一隻正在哭泣的青蛙圖案和「初凝．芝茶」的Instagram帳戶二維碼。便衣警員離開後，警方於同日約5時到店拘捕候，及在荃灣一個單位拘捕林。

案情續指，警方調查「初凝．芝茶」的Facebook及Instagram帳戶，其Instagram帳戶有逾9000人追蹤，並有9組具煽動意圖的海報貼文，內容包括「拒絕數據監控、杯葛安心出行」、「10.1國殤」及「勿忘義士」等，有海報貼文針對政府防疫措施，指防疫措施是有政治目的，亦有貼文煽惑學生不要接種疫苗，如果接種了疫苗，向學校和家長虛報疫苗副作用，並煽惑不要使用「安心出行」軟件，以了不要去作新冠肺炎檢測，若然呈陽性，則「記得愛美心」。侯在警誡下保持緘默，林則承認自己為店主之一，她和侯同為店舖Instagram的管理員，惟林稱對Facebook帳戶不知情，涉案的Instagram貼文亦非由她發布。

案件編號：WKCC 699/2022