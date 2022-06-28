內地縮短密接和入境者檢疫　14天集中隔離減至7天

國務院新冠疫情聯防聯控機制周二（28日）公布新的防控方案，把密切接觸者和入境人員隔離時間由「14+7」縮短為「7+3」，即集中隔離醫學觀察由14天減至7天，其後的居家健康監測由7天減至3天。

針對目前Omicron變種毒株傳播速度快、隱匿性強等特點，內地當局發布新修訂的《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》。密切接觸者和入境人員的核酸檢測措施從集中隔離第1、4、7、14天採集鼻咽拭子，解除隔離前雙採雙檢，調整為集中隔離第1、2、3、5、7天和居家健康監測第3天核酸檢測，採集口咽拭子，解除集中隔離前不要求雙採雙檢。而次密切接觸管控措施從7天集中隔離，調整為7天居家隔離，第1、4、7天核酸檢測。

關於封控、管控區和中高風險區劃定標準，新方案要求連續7天無新增感染者的區域降為中風險區，連續3天無新增感染者降為低風險區。其他地區對近7天內有高風險區旅居史人員，採取7天集中隔離醫學觀察措施；對近7天內有中風險區旅居史，則採取7天居家醫學觀察。