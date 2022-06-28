今增1685確診　包括152宗輸入個案

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(28日)新增1,685宗確診，包括152宗輸入個案，昨日(27日)再多一名患者離世，她有長期病患，已接種兩針新冠疫苗。今日新增202宗學校呈報個案，來自172間學校，再多3間學校疑出現傳播，涉疫班別須停課一周。

輸入個案方面，86宗在機場樣本發現，54宗於檢疫設施中發現，12宗為檢疫後個案。另本港再多28宗懷疑BA.2.12.1個案，其中有11宗源頭未明。屯門卓爾廣場海港酒家再多一人確診，群組累計42人中招，另外旺角新世紀廣場(MOKO)翠園出現4宗確診個案，衞生署已在上周五(24日)向新世紀廣場翠園食客發出強檢通告；由於海港酒家1名確診者及其同樣染疫的家人曾前往MOKO翠園用膳，中心料翠園爆疫與海港群組有關。

當局再發現16宗疑染BA.4或BA.5個案，當中有12宗是輸入個案，4宗為本地個案。本地病例方面，包括住順天邨的52婦人，她在機場工作任機艙清潔服務員，料工作時染疫。第2宗為37歲男士，住在馬鞍山錦英苑錦義閣(K座)，於荃灣工業中心工作，上周五最後上班，同日發病及快測確診，其家庭成員亦於昨日確診，暫時未知源頭。第3宗為57歲女士，住在海庭道海富苑F座海欣閣，於奧海城保良局日間照顧中心工作，主要在廚房負責食物，不會接觸長者，在上周六(25日)開始發病，核酸確診，中心建議日間照顧中心暫時停業，員工需檢測。第4宗為38歲男士，住小西灣邨瑞隆樓，在九龍灣企業廣埸任文職，上周五發病，翌日快測確診，暫時未知源頭。