廉署起訴中原地產代理　涉向業主索茶錢助議較高物業售價

廉政公署今日(28日)落案起訴一名地產代理，指他涉嫌向一名業主索取9,000港元「茶錢」，為對方的住宅單位洽商較高售價，以456.8萬港元售出；該業主並沒有向被告提供「茶錢」。被告已獲准保釋，以待周四(30日)在屯門裁判法院答辯。

被告楊德明(64歲)為中原地產代理有限公司地產代理，被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。約於2020年4月至5月，一名業主委託中原地產出售其屯門住宅單位，被告於同年8月初陪同一名準買家視察單位，但出價未能滿足業主要求，業主隨後向被告表示455萬港元為最低售價，該單位最終以456.8萬元售予該買家，比業主要求高出18,000港元。

控罪指被告涉嫌於或約於2020年8月9日，無合法權限或合理辯解而向上述業主索取9,000港元「茶錢」，作為他成功為該住宅單位洽商了一個較高售價的誘因或報酬。廉署提醒物業代理，切勿在促成交易時向買賣雙方非法索取利益，以免觸犯《防止賄賂條例》。物業買賣雙方如懷疑遇到貪污，應立即向廉署舉報。