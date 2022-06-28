18間臨時避暑中心今晚開放　供有需要人士入住

據天文台預測，未來1周本港平均最高氣溫將高達攝氏30度，民政事務總署宣布今晚(28日)起將開放18間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住。中心開放時間為每日晚上10時30分至翌日早上8時。

中心開放的地點涵蓋香港、九龍及新界。香港區包括西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂、銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心、奇力灣華貴邨華貴社區中心、灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心；九龍區包括紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂、藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心、深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂、慈雲山雲華街45號慈雲山(南區)社區中心、油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心；新界區包括東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂、葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂、粉嶺祥華邨祥華社區會堂、將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心、沙田隆亨邨隆亨社區中心、大埔鄉事會街2號大埔社區中心、荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂、屯門湖山路101號湖山路社區會堂、元朗朗屏邨朗屏社區會堂。

所有人士須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，方獲准進入夜間臨時避暑中心。12歲以下及65歲或以上的人士、有困難使用「安心出行」的殘疾人士、沒有智能手機的人士等可獲豁免。獲豁免人士須填寫指定表格登記個人資料、聯絡電話、進入夜間臨時避暑中心的日期及時間，中心職員會核實表格上的登記資料。如需進一步資料，可於午夜前致電民政事務總署熱線查詢。