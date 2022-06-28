青年涉掟磚誤殺清潔工案　次被告母稱其子被阻服抗焦慮藥

2名青年被指於2019年11月上水示威現場掟磚，導致70歲清潔工被磚擲中死亡之案，今天（28日）於高院續審，輪到辯方開展案情。首被告表示不作供亦不傳召證人，次被告則傳召其母親及兄長作供。次被告母親指其子約13歲起已患有焦慮症。兒子在錄口供期間一度病發，她曾要求警員讓兒子服藥，但對方稱錄影完結才可服藥。

2名被告依次為劉子龍（18歲）及陳彥廷（17歲）。他們原被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子羅長清（70歲，清潔工），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子Ｘ，以及參與暴動。但法官昨日（27日）裁定控方證供不足裁定謀殺罪成後，控方將控罪改為誤殺。任清潔工的次被告母親趙珮因今天作供表示，兒子被捕當日警方致電着她回家，指她兒子涉及傷人案，要他協助調查。她回家後警方又叫她陪兒子到警署進行錄影會面，又稱只是「小事」，並把次被告的精神科藥物交給她，並稱錄影時她不可作聲。她指會面中途，他見到兒子手腳抖動、眼神無法聚焦且出汗等，認為是焦慮症開始發作的表現。她想叫兒子服藥，但又不能說話。她指平日兒子服藥後會好些且較冷靜，在錄影中途休息時兒子表示頭痛，她曾向警方要求讓兒子服藥，但警方指錄影後才可服藥。控方盤問趙時，指後片段可見次被告對答正常，並無焦慮徵狀，並指次被告當時無病發，警方亦從無說過錄影後她兒子才可服藥。趙否認控方說法，指雖然在片段看不到徵狀，但在現場看才會看得到。

次被告胞兄陳彥勳則供稱，胞弟被捕前警察上門，當時只有他在家。警方先讓他看片段，並指片段中的人是他胞弟，且要拘捕他們，要他叫胞弟回來，否則會拘捕他女友。他向警方稱「唔好搞啲咁嘅嘢」，並致電叫胞弟回家。他其後與胞弟均有被捕，但翌日他則獲釋放沒有被控。控方盤問他時提及由他電話傳給次被告的語音訊息，提及「今日你哋劈嗰個阿伯呢，後尾話生存渺茫」。證人承認是他向胞弟發出，他解釋當日遇到一朋友，聲稱聽說他胞弟「斬咗人，好似無得救」，他感疑惑遂向胞弟發出該訊息。控方質問證人何以不先問胞弟有否斬人，反而關注遇襲人士生死。證人稱他不信胞弟曾斬人，但當時先入為主認定朋友所說的是真。事後他知道死者是被磚頭掟死非被斬死，亦沒再追問胞弟。

案件編號：HCCC 322/2020