荃灣公廁玩高科技　電子屏報實時資訊　網民反斥搞好衞生先啦

出門在外突然「人有三急」，相信不少人都會事急從權，在附近公廁解決，但若恰巧遇上一個「高科技」公廁，不知又會作何感想？網上今日(28日)流傳1張「高科技」配置的男廁相片，圖中顯示公廁門外設有1塊電子螢幕，顯示廁內的可用尿兜及廁格數目，旋即引發網民熱議。

相中男廁位於荃灣德華公園，只見門外的電子螢幕不單載有廁內便器的使用情況，更有現場溫度、濕度，甚至日期時間等實用資訊，相當新奇，若非內急，定必令人駐足觀望。惟網民對該「高科技」公廁卻普遍不太受落，認為政府浪費公帑在非必要的地方，「嘥錢」、「(價值)3千萬的公廁」。

另有網民表示搞好廁內衞生才是當務之急，直言「有咁多筆直(預算)，不如先搞番好呢個廁所啲衞生先啦，一直都好鬼臭」，此番說話令人回想起政府過去曾試圖翻新公廁，翻查資料，當局在2019至20年度財政預算案宣布增撥超過6億港元更新公廁，冀望提升服務，卻被申訴專員公署踢爆「臭史」，如多區公廁衞生環境惡劣，每日平均使用率超過3,000人次的10大繁忙公廁，更被點名有廁所垃圾多、地面濕滑；每年公廁設施需維修的服務需求多達逾萬個，但有維修服務竟拖延近半年都沒修妥。