41場所納強檢涉16間食肆　薄扶林西寶城海港酒家上榜

2022年06月28日 21:37
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    再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。
    污水驗出新冠病毒的地點如下：
    1.香港仔香港仔中心海瑩閣
    2.沙田水泉澳邨朗泉樓
    3.大埔新達廣場4座
    4.大埔富亨邨亨榮樓
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.紅磡海逸豪園12座
    2.何文田愛民邨建民樓
    3.屯門澤豐花園澤富樓
    4.大角咀海桃灣2座
    5.屯門黃金海岸4座
    6.荃灣灣景花園1座
    7.秀茂坪寶達邨達翠樓
    8.粉嶺景盛苑賢景閣
    9.屯門兆禧苑樂禧閣
    10.荃灣梨木樹邨樂樹樓
    11.柴灣漁灣邨漁順樓
    12.沙田碧濤花園3期翠柏閣
    13.鴨脷洲海怡半島怡翠閣
    14.天水圍俊宏軒1座
    15.大圍美城苑逸城閣
    16.北角英皇道6-8號百利大廈
    17.大圍雲疊花園4座
    18.沙田濱景花園1座
    19.沙田穗禾苑慶盛閣
    20.沙田碧濤花園2期嘉麗閣
    21.沙田穗禾苑詠茂閣
    22.柴灣杏花新城地下G37號舖 太興
    23.荃灣楊屋道73號地下 麻辣年華
    24.馬鞍山恆安市場28號舖 金龍泉
    25.屯門大興商場地下L105號舖 江仔記
    26.北角港運城2樓202號舖 聯盛宴
    27.薄扶林西寶城2樓243號舖 海港酒家
    28.跑馬地黃泥涌道1A怡豐大廈地下下層1-4號舖 牛奶冰室
    29.尖沙咀加連威老道38-40號華暉大廈地下及1樓 太平館餐廳
    30.石硤尾石硤尾邨美禧樓106號舖 稻香
    31.屯門美樂花園商場地下7-23號舖 自家人酒家
    32.屯門愛定商場A區1樓A128號舖 一粥麵
    33.屯門蝴蝶廣場3樓R301號舖 明星海鮮燒鵝專門店
    34.屯門蝴蝶廣場L230號舖 大家樂
    35.土瓜灣浙江街46A號地下 七喜粥麵小廚
    36.觀塘順天邨天瑤樓地下6號舖 仁和堂龜苓膏專門店
    37.銅鑼灣翡翠明珠廣場1樓1,2及5B號舖 大家樂
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease