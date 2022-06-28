41場所納強檢涉16間食肆 薄扶林西寶城海港酒家上榜
2022年06月28日 21:37
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再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。
污水驗出新冠病毒的地點如下：
1.香港仔香港仔中心海瑩閣
2.沙田水泉澳邨朗泉樓
3.大埔新達廣場4座
4.大埔富亨邨亨榮樓
涉及多宗病例的地點如下：
1.紅磡海逸豪園12座
2.何文田愛民邨建民樓
3.屯門澤豐花園澤富樓
4.大角咀海桃灣2座
5.屯門黃金海岸4座
6.荃灣灣景花園1座
7.秀茂坪寶達邨達翠樓
8.粉嶺景盛苑賢景閣
9.屯門兆禧苑樂禧閣
10.荃灣梨木樹邨樂樹樓
11.柴灣漁灣邨漁順樓
12.沙田碧濤花園3期翠柏閣
13.鴨脷洲海怡半島怡翠閣
14.天水圍俊宏軒1座
15.大圍美城苑逸城閣
16.北角英皇道6-8號百利大廈
17.大圍雲疊花園4座
18.沙田濱景花園1座
19.沙田穗禾苑慶盛閣
20.沙田碧濤花園2期嘉麗閣
21.沙田穗禾苑詠茂閣
22.柴灣杏花新城地下G37號舖 太興
23.荃灣楊屋道73號地下 麻辣年華
24.馬鞍山恆安市場28號舖 金龍泉
25.屯門大興商場地下L105號舖 江仔記
26.北角港運城2樓202號舖 聯盛宴
27.薄扶林西寶城2樓243號舖 海港酒家
28.跑馬地黃泥涌道1A怡豐大廈地下下層1-4號舖 牛奶冰室
29.尖沙咀加連威老道38-40號華暉大廈地下及1樓 太平館餐廳
30.石硤尾石硤尾邨美禧樓106號舖 稻香
31.屯門美樂花園商場地下7-23號舖 自家人酒家
32.屯門愛定商場A區1樓A128號舖 一粥麵
33.屯門蝴蝶廣場3樓R301號舖 明星海鮮燒鵝專門店
34.屯門蝴蝶廣場L230號舖 大家樂
35.土瓜灣浙江街46A號地下 七喜粥麵小廚
36.觀塘順天邨天瑤樓地下6號舖 仁和堂龜苓膏專門店
37.銅鑼灣翡翠明珠廣場1樓1,2及5B號舖 大家樂
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease