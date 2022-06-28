41場所納強檢涉16間食肆　薄扶林西寶城海港酒家上榜

再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.香港仔香港仔中心海瑩閣

2.沙田水泉澳邨朗泉樓

3.大埔新達廣場4座

4.大埔富亨邨亨榮樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.紅磡海逸豪園12座

2.何文田愛民邨建民樓

3.屯門澤豐花園澤富樓

4.大角咀海桃灣2座

5.屯門黃金海岸4座

6.荃灣灣景花園1座

7.秀茂坪寶達邨達翠樓

8.粉嶺景盛苑賢景閣

9.屯門兆禧苑樂禧閣

10.荃灣梨木樹邨樂樹樓

11.柴灣漁灣邨漁順樓

12.沙田碧濤花園3期翠柏閣

13.鴨脷洲海怡半島怡翠閣

14.天水圍俊宏軒1座

15.大圍美城苑逸城閣

16.北角英皇道6-8號百利大廈

17.大圍雲疊花園4座

18.沙田濱景花園1座

19.沙田穗禾苑慶盛閣

20.沙田碧濤花園2期嘉麗閣

21.沙田穗禾苑詠茂閣

22.柴灣杏花新城地下G37號舖 太興

23.荃灣楊屋道73號地下 麻辣年華

24.馬鞍山恆安市場28號舖 金龍泉

25.屯門大興商場地下L105號舖 江仔記

26.北角港運城2樓202號舖 聯盛宴

27.薄扶林西寶城2樓243號舖 海港酒家

28.跑馬地黃泥涌道1A怡豐大廈地下下層1-4號舖 牛奶冰室

29.尖沙咀加連威老道38-40號華暉大廈地下及1樓 太平館餐廳

30.石硤尾石硤尾邨美禧樓106號舖 稻香

31.屯門美樂花園商場地下7-23號舖 自家人酒家

32.屯門愛定商場A區1樓A128號舖 一粥麵

33.屯門蝴蝶廣場3樓R301號舖 明星海鮮燒鵝專門店

34.屯門蝴蝶廣場L230號舖 大家樂

35.土瓜灣浙江街46A號地下 七喜粥麵小廚

36.觀塘順天邨天瑤樓地下6號舖 仁和堂龜苓膏專門店

37.銅鑼灣翡翠明珠廣場1樓1,2及5B號舖 大家樂