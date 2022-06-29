東方日報A1：多區市民　日日餵蚊　咬遍全身

今年夏季雨天連連，潮濕環境有利蚊蠓孳生。本港自5月起多區的蚊患指數急升，當中馬鞍山連續兩個月指數高企，5月達到第4級，有幼童手腳以至臉龐被咬至紅印處處；而另一高危點荔景邨更同時有5隻蚊「圍咬」市民，非常活躍。來到6月，各區誘蚊器指數進一步上升，17個地區「見紅」達第3級，上水蚊患指數更超過五成而「稱冠」。本報直擊上水蚊患情況嚴重，有女童被咬至滿腿蚊𤷫，家長斥政府滅蚊措施無效，街坊在嬰兒車加蚊網及長開冷氣等自救。食環署過去一年接獲逾4,800宗蚊患投訴。有立法會議員促新一屆政府正視滅蚊成效，設立統籌部門提升效率，部門不應再各自為政。

孟夏雨天不斷，食環署在全港64個地區進行的分區白紋伊蚊誘蚊器指數亦高企，6月有17個地區的分區誘蚊器指數「見紅」，高於警戒線的20%；上水及屯門掃管笏更達第4級，前者為55.3%，較5月升逾兩倍；掃管笏的數據更較5月急升3.8倍至41.8%，代表可傳播登革熱及寨卡病毒的白紋伊蚊，分布非常廣泛。

一向屬蚊患重災區的馬鞍山，雖由第4級稍跌至第3級，惟數據仍高企，記者近日到馬鞍山利安邨直擊，在入口處發現地下有大量積水，逗留不消5分鐘已發現疑似白紋伊蚊。居民丘女士指蚊患相當嚴重，對於馬鞍山的蚊患「高踞榜首」不感驚訝，她指小孫女手及腳紅點處處，小臉龐亦留下被蚊咬的紅印，盼政府正視及加強滅蚊工作，改善蚊患。

至於5月誘蚊器指數達26.7%的荔景，記者在荔景邨內發現蚊患嚴重，一部石油氣滅蚊機旁更是蚊子集中地，記者在拍攝期間，小腿被最少被5隻蚊同時叮咬，高峰期被近10隻蚊圍繞，滅蚊機作用惹人質疑。

6月蚊患指數躍升至首位的上水，本報記者昨午到北區公園及粉嶺圍一帶直擊，不少市民直言蚊患嚴重。居住村屋的梁太指兩名年幼女兒深受其害，大女兒雙腳滿布蚊𤷫，小女兒在訪問期間已因蚊叮不停搔癢，更指曾因過於痕癢難以入眠。她批評政府滅蚊措施無用，居民只能自備蚊怕水，避免過長時間於區內停留，減少帶小孩到公園。另一市民呂小姐就指區內蚊多蠓亦多，懷疑與附近公園設有水池有關，她會在嬰兒車外加設蚊網保護11個月大的幼兒。市民曾小姐就指家裏長開冷氣防蚊，寄望政府引入高科技的滅蚊技術。

香港蟲害管理學會主席陳澤森指，被蠓叮會較蚊叮更癢，紅腫時間更長，需要清理泥面的枯葉及碎木，以及避免坐近花槽。又指蚊會在不流動的積水產卵，若屋邨或公園有積水就易生蚊患。而石油氣滅蚊機模仿人類排放二氧化碳而吸引蚊隻飛近，再用風扇將蚊吸入滅蚊，若風扇損壞便有反效果。

立法會衞生事務委員會委員陳恒鑌批評，滅蚊工作部門各自為政問題持續已久，有時某個地點究竟屬食環署、康文署還是地政總署，負責會出現權責不清情況，導致部門協調不足，無論蚊患及鼠患均未得到解決，盼新一屆政府着實改善，加強統籌部門，最好統一由一個部門專責，相信可提升效率，改善蚊患。

食環署發言人指，去年6月至今年5月共接獲58宗蠓患投訴，同期接獲4,802宗蚊患投訴，該署曾於2017年至2018年進行全港蠓患調查，並沒有發現能傳播疾病給人類的蠓蟲品種，故無計劃對蠓進行監察。署方已在上述提及地區聯同相關政府部門立即採取行動，並以綜合害蟲管理方法加強防蚊及滅蚊工作。房屋署發言人就指，過去一年，荔景邨收到一宗有蚊的投訴，經即時處理後情況已馬上改善；利安邨則沒有涉及蚊的投訴。現時政府使用多款滅蚊裝置，有專家就指太陽能滅蚊燈效益最高兼最環保，倡政府多採用以加強滅蚊。

■記者林建平、容惠玲

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