炎夏開工「熱暑人」　當局向工友派裝備防中暑

天文台連續多日發出酷熱天氣警告，在戶外或室內侷促環境下工作的工友，如沒有做好防護措施，容易引起中暑。有見及此，職安局與勞工處合作推出「預防工作間中暑推廣活動」，提升僱主及僱員預防中暑的意識，當局會在6月至8月期間，與工會團體探訪戶外工作的工友，並向他們派發防曬手袖、清涼巾等防中暑裝備。

當局亦推出「中小企掛腰風扇資助計劃」，讓包括建造業、戶外清潔行業、機電業等10個有較高中暑風險行業的中小企，以優惠價購買最多12套通過安全測試的掛腰風扇，協助工友減低中暑風險。

職安局提醒，針對長時間在酷熱環境下工作，不論僱主或僱員都要做好防中暑措施。僱主應盡可能安排僱員採取輪替，以縮減僱員在酷熱環境下的工作時間，並安排適當休息，若工作地點在戶外，應盡量架設臨時遮陰設施，以遮擋陽光避免直接照射，亦要提供清涼飲用水予僱員隨時飲用。僱員方面，在戶外工作時，應戴上闊邊帽及穿着棉質等通爽物料製的淺色寬身衣服，以助身體散熱，並多喝水補充因流汗而失去的水分；工作期間若感到不適，應立即到陰涼處休息及飲水，並通知主管協助。