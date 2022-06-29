政府擬推「5+2」檢疫期　商界冀盡快落實　有助吸引投資者返港

各地防疫措施陸續鬆綁，內地昨日(28日)頒布將入境人士檢疫期，由「14+7」縮短至「7+3」，即7天隔離檢疫及3天居家檢疫，而本港亦傳出考慮縮短入境的檢疫安排至「5+2」。廠商會會長史立德今早(29日)在電台節目表示，希望消息屬實，相信可吸引到投資者重返香港做生意，又認為如果有關措施落實而疫情無大反彈，可考慮進一步放寬，例如香港居民只需在家居檢疫3天、外國旅客則在酒店檢疫3天。

史立德表示，雖然本港確診個案有爆發，但死亡率不高，代表疫情受控，因此放寬有關措施是可行，但落實的可能性有幾高，仍有待港府與內地相關部門商討。對於內地將密切接觸者和入境人員隔離管控時間縮短，史立德稱對市民返回內地探親或做生意有幫助，但同時希望港府加大「回港易」的名額配合。

旅遊界議員姚柏良在同一節目表示，本港有條件降低檢疫的日數，但認為對於計劃外遊的市民幫助不太大，因為始終仍要在酒店檢疫。他建議如果政府採取「5+2」措施，不如試行「3+3+4」方案、即是如入境人士打齊3劑疫苗，可以在酒店檢疫3天及家居隔離4天，可以紓緩對檢疫酒店的需求。