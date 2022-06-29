車友即興飆車14公里　兩車相撞陷火海　6司機落網

周日(26日)深夜11時許，粉嶺公路發生兩車相撞意外，當中一車撞欄後陷入火海，肇事司機棄車而逃，事後更虛報座駕在落馬洲被偷走。警方深入調查後揭發另有內情，據悉，事發前多名擁相同品牌的私家車車主，在聊天群組相約於元朗牛潭尾「車聚」，其後部分人懷疑即興賽車，沿新田公路及粉嶺公路高速追逐，時速高達212公里。至約14公里外的牽晴間對開，其中一車失控自炒撞欄後起火，另一車亦收掣不及撞向起火私家車。兩肇事車輛上的司機及乘客，由一同出席車聚的車主接載離開。

警方指，經分析多條「車Cam」影片及現場證據，相信案中至少6輛私家車參與非法賽車活動，涉事的6名男司機(23至40歲)已被捕扣查。據悉，部分被捕男子有危險駕駛、超速駕駛及不小心駕駛的紀錄，當中部分人於今日(29日)被起訴「非法賽車」、「危險駕駛」、「誤導警務人員」及「交通意外涉事不顧而去」。涉案的6輛私家車已被拖返大欖涌汽車扣留中心檢驗。

警方呼籲當日途經現場的駕駛者，如目睹涉案人士賽車過程，或有「車Cam」拍下案發經過，可盡快與新界北總區交通意外特別調查隊聯絡。