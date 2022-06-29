九龍東轉型商貿區忽視貧窮問題　議員籲推動原區就業

政府早於2011年宣布將九龍東轉型為另一核心商業區，不過九龍東區內貧窮問題仍未解決。「起動九龍東」近日提交措施進度報告，根據文件所示，九龍東由2012年至2020年間，平均供應全港新商業或寫字樓的樓面約40%，預計在今年可提升至約50%。不過，有議員批評政府多年來只埋首於將觀塘轉變為商貿區，卻嚴重忽略地區上的貧窮、交通配套問題，建議推行針對地域性貧窮措施及推動原區就業。

根據最新區議會文件顯示，九龍東將增加商業樓面面積，包括工業大廈的改裝、新發展及重建項目可由2012年的170萬平方米增至現時的290萬平方米，增幅達70%；計及正在興建或已獲批的計劃，有關面積將在未來數年進一步增至390萬平方米，較2012年增加了1.3倍。起動九龍東辦事處又稱，「易行九龍東」改善措施逐步落實後，已加強樓宇之間及與附近港鐵站、海濱以及其他景點的連接。

不過，議員顏汶羽批評區內的貧窮問題仍冠絕全港，形容九龍東居民活在「平行時空」之下，多年來未有分享到「起動九龍東」的經濟成果，並飽受物價飛升的惡果。顏建議應推行針對地域性貧窮措施及推動原區就業；並研究進一步延伸行人網絡至九龍東腹地的住宅區；同時可應用智慧交通管制的技術等。