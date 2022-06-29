涉串謀扮受傷呃意外保逾28萬元　5投保人被廉署起訴

廉署起訴5名投保人，有關調查工作仍在進行中。

廉政公署昨(28日)分案起訴5名投保人，控告他們涉嫌訛稱受傷，串謀他人詐騙友邦保險(國際)有限公司批准其多份意外保險索償申請，向他們發放賠償金及發還醫療費用共逾28萬港元。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除有進一步執法行動。5人已獲保釋，以待明日(30日)在東區裁判法院答辯。

5名被告年齡介乎31歲至35歲，分別為報稱文員的李彥、餐廳工人尹浩然、合規部主管楊龍、會計師林妍君及臨床研究主任譚啟俊，他們被控共12項串謀詐騙罪名，違反普通法。案發於2016年11月至2018年7月期間，5被告各自經由一名保險經紀公司推薦人，向友邦保險購入一份連意外保障附加契約的人壽保險。

控罪指，被告涉嫌各自與上述推薦人串謀詐騙友邦保險，即不誠實地虛假地表示，12份看似附以證明文件支持的意外保險索償申請為真確，從而致使及誘使友邦保險核准該等申請，並向他們每人發放賠償金和發還醫療費用逾2萬至逾10萬港元不等，總額共28萬港元。被告涉嫌在上述意外賠償申請中訛稱因傷接受治療，並暫時喪失工作能力而無法上班共約160日。