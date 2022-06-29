調查指73%港人關注物價上升影響生活　逾4成盼放寬防疫政策

香港研究協會今日(29日)發表最新民意調查報告，涉及新界西北大停電、第二期消費券及防疫措施等民生議題，成功訪問1,134名18歲或以上市民，當中超過4成市民不滿政府應對元朗大停電事件，逾4成市民盼放寬防疫措施，而高達73%市民關注物價上升，認為通脹對生活負面影響大。

對於新界西北大停電事件，41%受訪市民對政府表現感不滿，表示「一半半」的佔23%，只有17%感滿意。至於電力公司在事件的表現，3成人不滿。同時，有64%贊成政府應啟動緊急警示系統，通知市民停電的最新情況。此外，當世界各地陸續開關及解除防疫措施時，港人仍要每刻面對實施逾2年的防疫政策，有41%受訪者認為政府應放寬現時的防疫措施，亦有37%人認為應維持不變，13%人卻認為要收緊。

另外，即將派發的第二期消費券，有72%預計「一定不會」及「多數不會」轉會，只有16%人表示「一定會」及「多數會」轉會。調查亦發現，有67%人預計未來3個月物價會上升，比例較5月調查跌10%，表示「保持穩定」佔15%，升4%。協會負責人促下屆政府藉社會氣氛有所改善的時機，積極與市民溝通，完善政策研究及解說工作，全力破解積存已久的經濟民生難題，以實際成績回應市民的訴求。