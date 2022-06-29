物管支援計劃明截止　暫收1.8萬宗申請　獲批員工可領1萬元

「物業管理業界(環境衞生和保安人員)抗疫支援計劃」將於明日(30日)截止申請。民政事務總署強烈呼籲合資格申請人及申請機構把握在截止期限前最後兩日，盡快向物業管理業監管局遞交申請。

截至6月28日，「物管支援計劃」已收到約1.8萬宗申請，將惠及超過19萬名前線物業管理員工，當中超過6,100宗申請已獲批核，涉及資助金額近11億元，惠及接近2.2萬幢樓宇及超過11萬名員工。民政總署在第6輪「防疫抗疫基金」下推出「物管支援計劃」，為私人住宅、綜合用途樓宇(即商住兩用)、工業及商業(包括商場)及合資格大廈內，從事保安或與環境衞生有關工作的前線物管人員，為他們發放每人每月2,000港元的津貼，由2022年2月至6月，為期五個月。

合資格前線物管員工包括由合資格大廈的物管公司、業主立案法團業主或合資格申請機構及組織直接聘請的前線物管員工、清潔或保安服務承辦商或分判商聘請的前線物管員工，包括兼職及臨時員工及合資格大廈內各處所聘請的前線物管員工。前線物管員工透過合資格申請機構作出申請。至於沒有法團或任何形式的居民組織，亦沒有聘用物管公司，俗稱「三無大廈」的合資格大廈內服務的前線物管員工，則可以個人名義申請。