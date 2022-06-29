相思灣村違法建路　中邦發展再被票控　控方今結案陳詞

西貢相思灣村被揭有人非法於綠化地帶上違法建路再借勢發展，涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）被規劃署票控1項「沒有遵從恢復原狀通知書」罪，去年4月被判罰款8.07萬港元。惟直至去年8月，中邦仍未恢復土地原狀，規劃署遂再次票控中邦。裁判官早前已裁定表本案證成立，案件今天（29日）於沙田裁判法院繼續進行單方面聆訊。控方結案陳詞指，被告沒有出庭舉證，控方證供也沒有對被告有利的證據，法庭毋須憑空為被告想像各式各樣辯解理由。惟裁判官與控方對於早前證人所作之證供內容有分歧，裁判官需時重聽錄音，控方亦要時間索取指示，以決定是否需要在現階段申請傳召專家證人作供，聆訊下午繼續。

傳票指，被告中邦發展有限公司於2021年6月16日至8月10日，沒有遵從日期為2019年11月12日的通知書命令，將涉案土地恢復原狀。自案件開審以來，中邦一直沒派代表應訊。控方結案陳詞指，控方已列舉4大罪行元素，舉證被告公司有干犯控罪，包括被告擁有的土地上有填土工程；該土地位於綠化地帶；規劃署向被告發出恢復原狀通知書；及被告沒有將土地恢復原狀。控方指尾3項爭議不大，法庭在審訊時主要關注第1項元素，而規劃署職員早前作供時已根據其親手拍攝的照片、工作經驗、對西貢區的認識、實地考察、對比圖片和舊文件、查冊等，敲定填土工程位於管制範圍，而涉案土地屬於被告。

控方續指，被告公司選擇缺席聆訊，因此本案只能進行單方面聆訊。由於此類案件判罰相對較輕，一般只是罰款處理，毋須監禁，被告有提證責任為自己列舉抗辯理由。裁判官就表示呈堂相片中，涉案道路舖上泥土，有些草長了出來。控方回應稱即使被告曾盡其努力令道路長出了草，也應該由辯方自行向法庭陳述。

案件編號：STS 7327/2021