白韞六指香港廉潔情況獲國際高評價　冀市民共同守護

廉政專員白韞六今(29日)發表卸任前最後一篇「專員隨筆」，提到十分榮幸能在過去10年出任廉政專員，感謝一眾人員給予他協助與支持，又指這段日子香港廉潔情況不斷提升，亦獲得國際社會很高的評價，令人引以自豪。他深信在新一任廉政專員帶領下，廉署會繼續與市民共同守護香港的廉潔文化。

白韞六提到，過去幾年本港面對連番挑戰，在社會愈趨政治化的環境下，廉署工作亦不時被質疑，面對國際及本地各種無理抨擊，廉署人員堅守崗位，以專業態度展現守護廉潔的決心。香港近年在國際反貪組織「透明國際」的《清廉指數》中排名一直居於首20位內；在World Justice Project的《2021年法治指數》中，於「消除貪污」指標的評分，香港在139個地區中排第9位。廉潔文化植根社區，廉署的周年民意調查持續顯示，98.3%受訪者在過去一年內都沒有親身遇到過貪污。

廉署亦積極加強國際反貪合作，今年初他本人獲選為國際反貪局聯合會主席，廉署亦肩負起聯合會秘書處的事務。廉署近年與內地反貪合作密切，從早期較多集中於個案協查和情報交流，再到現時定期交流會面、加強培訓合作以推動區內誠信文化。廉署在2019年與廣東省監察委員會及澳門廉政公署舉行會議，三方同意在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》框架下加強合作，打擊跨境貪腐罪行。作為大灣區反貪合作的試點項目，正積極與前海廉政監督局商討，攜手為在前海營商的香港企業提供防貪諮詢服務。