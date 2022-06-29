大停電事故　中電稱詳細調查後再交代　區議員分區委員促賠償

元朗上周二(21日)發生電纜橋起火導致大停電，元朗及天水圍一帶50萬居民受影響。元朗區議會今日（29日）與多個分區委員會召開會議，多名區議員及分區委員會委員委員要求中電賠償，亦有委員稱無電是否不能接收訊息，批評通訊事務管理局事發後應立即推出緊急警示系統。中華電力企業事務總監（對外關係）范繼陶表示，起火原因仍待調查，由於供電網絡極度複雜，會等待詳細報告後再交代。

天水圍南分區委員會主席湛家雄建議電纜橋加設自動滅火系統，又批評通訊事務管理局應推出緊急警示系統，因當時「成條街黑晒」，亦可以用分區做通知；天水圍北分區委員會主席鄧焯謙形容當時市面情況恐怖，輕鐵在無交通燈下行駛，路面非常危險。亦有委員憂慮日後同樣事件發生，因電纜屬敏感位置，或牽涉恐怖襲擊及孤狼性襲擊，當局應制定安全級別。有委員批評公共設施因停電而失去功能，房屋署的發電機只供照明，並沒有升降機及水泵供水，市民行樓梯宛如「 鹹魚」。另外， 多名委員稱只在事發後資訊中斷，僅能從傳媒獲悉事件，稱猶如「十里迷霧 」。

通訊局辦公室首席規管事務經理李昌煥指無電不代表收不到信號，可能是附近的信號站覆蓋範圍，亦不是不是所有發電機皆有後備電，柴油發電機是其中一種有後備電的發電機，但由於柴油的特性，於屋邨天台設有後備電的可能性低。另一事務經理梁萃才指手機需要流動網絡覆蓋才可收到由緊急警示系統所發出的訊息，若任何部門需要啟動緊急警示系統，需要先通知通訊局或特首辦公室，然後才可啟動系統。房屋署物業管理總經理（屯門及元朗）黃沛津則表示，會監察後備電力的情況，而事發時大部分屋村的後備發電機都能發電，並用於消防用途，其中在120幢樓宇中，只有1座未能使用後備電，因當時正值維修。