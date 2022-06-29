助母親公司奪訂單　理大承辦商職員認欺詐判社服令

香港理工大學轄下香港專上學院的1名承辦商前僱員，隱瞞自己及母親於1間公司的利益，以詐騙香港專上學院向該公司就保養工程發出總值逾55萬港元的採購訂單，因而遭廉政公署起訴。被告承認2項欺詐罪被還押2周後，今天（29日）在九龍城裁判法院被判200小時社會服務令。裁判官指被告已將逾5萬港元的犯罪得益歸還理大，表現出有悔意，並告誡被告須知一時貪念，可以招致嚴重後果。

46歲被告梁家華，犯案時為康業服務有限公司總維修工程師。案情指，2017年12月至2019年10月期間，被告獲康業派駐香港專上學院，擔任校園維修保養工程主管，並獲學院委託提供採購服務。被告於2017年6月成立沐蘭貿易公司（下稱沐蘭），及後改由他母親獨資經營該公司，惟被告隱瞞或沒有披露他與母親於沐蘭的利益。最終沐蘭獲得香港專上學院所發出採購訂單，涉及款項逾55萬港元。

辯方求情指，被告於認罪後，主動向理大賠償5萬港元的得益，並指被告過往一直守法，案發後配合廉署調查，並承認因貪心犯事及表現悔意，其家人和僱主都支持他更生。裁判官判刑時指，案中控罪嚴重，作案手法是經考慮才制定，但被告事後主動賠償，理大沒有損失。考慮被告的個人背景後，裁判官終接納感化官建議，判處被告接受社會服務令。

案件編號：KCCC 557/2022