前區議員涉煽惑集結　自辯稱到場僅為支持民陣上訴

現已宣布解散的民間人權陣線（民陣），於2020年申請在7月1日遊行。警方發出反對通知書後，前民陣召集人陳皓桓、曾健成、梁國雄等8人，被指舉行記者會，煽惑他人無視警方反對繼續出席遊行。其中7人去年認罪，判囚6至12個月。餘下的前區議員陳榮泰，則否認煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，案件今（29日）在區院續審。被告作供自辯表示當日只是「撐場」，支持民陣就警方的決定上訴，強調自己不會犯法，更不會叫人犯法。

現年58歲的被告陳榮泰，被控於2020年6月30日，在終審法院外非法煽惑其他身份不詳的人，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。被告自辯時透露，由於不想妻子受本案連累，因此已跟她離婚。被告表示，案發前1天曾健成通知他，陳皓桓翌日會在終院外舉行有關7.1遊行的記者會，希望被告來「撐場」。被告說，以他認知，記者會目的是支持民陣就警方的決定提上訴。他想起過往的確有上訴得直的個案，他希望遊行會獲批准，於是選擇出席。

被告指，從來沒有人向他談及記者會的詳情，他亦沒有追問，因為他沒想過要發言，坦言「自己都覺得自己係無角色」、「唔想搶人鏡頭」。當日他只是站在後排旁邊，隨其他人做指定動作，即舉起印有「7.1齊上街」、「反對國安法」的標語。直至後來陳皓桓談及是以個人身份名義發言，甚至說到「相信企喺後面嘅人知道有俾人拉、俾人告嘅風險」，被告覺得不妥，與他出席記者會的原意有別，因此主動要求「講幾句嘢」。被告重申，他之所以應邀出席，是想支持民陣上訴，他沒有犯罪意圖或動機，從沒想過會被捕。

案件編號：DCCC 107/2021