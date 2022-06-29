女生上訴二號橋暴動罪　上訴庭指理據充分拒受理

網民於2019年11月發起「黎明行動」在多區堵路，警方欲進入香港中文大學搜查，引起示威者反彈，雙方於中大二號橋爆發激烈衝突。期間4名來自不同院校的學生被捕，被控暴動及使用蒙面物品等罪。案件去年在區院審訊，4人當中有2人被裁定暴動罪成立，3人另被裁定違反《禁蒙面法》的控罪罪成。案中唯一1名女被告最終就暴動及違反《禁蒙面法》被判監3年9個月，上星期她向高院上訴庭申請許可要求上訴推翻定罪，被法官彭偉昌即時駁回。彭官今（29日）頒判詞解釋原因，對於上訴方批評原審法官作裁決時沒有清楚解釋其思路，彭官同意原審法官可更詳細解釋，但「寫判詞不是參加徵文比賽，不講求完美」。

本案上訴申請人鄧希雯（現年25歲）案發時為中大學生，她被控於2019年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他人士參與暴動。她另被控1項在非法集結中使用蒙面物品罪，指她當時曾使用眼罩及防毒面罩等物品。

彭官於判詞指，上訴方指原審法官選擇性地接納或排斥上訴人的證供，但彭官對此批評感費解。因為是上訴人自己承認她選擇留在暴動現場超過13分鐘，原審法官沒有理由要排斥，至於不信納上訴人解釋稱為獲取創作靈感而留低，原審法官給予的理由亦非上訴方所指那麼單薄，彭官認為其理由已足夠清楚，其結論亦無可批評。至於有關使用蒙面物品罪，即使接納申請人為何留在現場的解釋，但她單是身處集結現場、就算不是參與非法集結，只要有使用蒙面物品已足夠定罪。

案件編號：CACC 164/2021