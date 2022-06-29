5月份錄698宗網騙失款570萬　騙徒以主題公園及酒店平價票吸客

網購騙案持續，今年單是5月份已錄得698宗，涉及損失570萬港元，相比4月份的701宗、損失500萬港元，案件宗數雖有下降，惟損失金額升14%。過去一周經常成為騙徒行騙幌子的首三甲為海鮮、傢俬及主題公園/酒店套票，警方提醒，騙徒或覷準假期將至，趁機以售賣Staycation酒店套票及主題公園門票行騙，呼籲市民應盡量透過官方途徑購買。

截至今日(29日)，過去一周高危貨品依次為海鮮、傢俬、主題公園/酒店套票、電腦產品、手袋、外幣兌換/戶口充值服務、智能電話、電子遊戲、手錶及服飾波鞋。假專頁方面，則有E萬佳、Fashion Collection HK 潮牌優選、More Mall Online、Play with you、Storex mobile store、享好味、聚惠優品專營店及潮食軒。

警方表示，騙徒會趁機以售賣Staycation(宅度假)酒店套票、主題公園門票、本地一日遊，甚至防疫酒店為名行騙，以低廉價錢或供應緊張吸引市民上釣。為保障自己，市民應盡量透過官方途徑購買主題公園門票、酒店或旅遊套票服務，如賣方只接受以個人名義的「轉數快」帳戶收款，應取得公司詳細資料（包括辦公室地址、電話等），並向官方機構查證賣方身份。