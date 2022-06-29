盒裝即食生蠔風險高　隨時食物中毒　食安中心分享食蠔5小貼士

有不少港人都喜歡食蠔，網上的一些生蠔討論區亦不時有人分享盒裝即食生蠔。食物安全中心昨日(28日)在社交媒體發文提醒，生蠔屬高風險食物，並分享食蠔5大貼士，令市民可以食得安心。

食安中心表示，蠔經常過濾海水，所以體內容易積聚海水內的病原體，包括諾如病毒、弧菌及甲型肝炎等。當人進食生或者未煮熟的蠔，就有可能受病原體感染而引致食物中毒，而預先去殼的盒裝即食生蠔風險更高。中心續指，因生蠔在去殼過程中，有機會接觸到微生物、污垢、泥土及碎屑，受到污染。而且蠔一旦去殼就會死亡，如果在運送及儲存期間未有儲存在低溫環境下，生蠔會因細菌繁殖而迅速變壞。

中心又提醒，購買供生食嘅蠔須光顧可靠的持牌店舖，包括網上店舖，而食物業要取得相關的許可證或書面批准，才可以賣供生食的蠔；購買預先包裝的生蠔時，要留意蠔的狀況及食用限期；不可以生食只供煮食用的蠔；要殺死生蠔中的致病菌及病毒，蠔要煮到內部溫度達攝氏90度並且維持90秒；而高危人士不應該進食生或未煮熟的蠔，尤其是預先去殼的盒裝生蠔。