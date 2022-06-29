12間普通科門診診　七一如常提供服務

因應部分普通科門診診所已啟動為新冠肺炎確診個案指定診所，醫管局發言人今日(29日)公布，本周五(7月1日)七一公眾假期當日，將有12間普通科門診診所為市民提供普通科門診服務。而現時已啟動的7間指定診所，會繼續在公眾假期期間提供服務，求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」流動應用程式預約診症時間。

當日提供普通科門診服務的港島區診所包括香港仔賽馬會普通科門診診所、筲箕灣賽馬會普通科門診診所，及貝夫人普通科門診診所；九龍區則包括觀塘社區健康中心、聖母醫院家庭醫學診所，及油麻地賽馬會普通科門診診所；而新界區則包括戴麟趾夫人普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、將軍澳(寶寧路)普通科門診診所、屯門診所，及元朗賽馬會健康院。

市民在假期期間亦可於指定時間到8間普通科門診診所、選定的郵政局或港鐵站，領取測試樣本收集包或遞交樣本，8間診所包括香港仔賽馬會普通科門診診所、筲箕灣賽馬會普通科門診診所、貝夫人普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、將軍澳(寶寧路)普通科門診診所、屯門診所，及元朗賽馬會健康院。