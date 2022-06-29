踢傷女友再箍頸　前港腳卓耀國哽咽認錯獲判緩刑

前香港足球代表隊成員卓耀國去年9月與同居女友爭執時，踢女友大腿多下並箍頸，至女友呼吸困難才鬆手，事後女友雙腿瘀傷。他今年4月承認1項襲擊致造成身體傷害罪，今（29日）在九龍城裁判法院被判4個月監禁，但准緩刑2年，以及罰款1萬港元。裁判官直斥，被告將所有忿怒發洩在事主身上。本以為被告是有成就的球員，理應「你去到球場都會克制，唔會因為嬲而犯規」，但其實被告的私生活及刑事紀錄都混亂。不過，裁判官仍寄話被告要洗心革面，「將長處放係啱嘅地方，唔係幾有天分都無用。」被告在庭上不禁哽咽，親口向裁判官說知錯。

被告卓耀國（27歲）。案情指，被告與40歲女事主自去年3月相識，及後發展成情侶，於油麻地炮台街德基大廈一單位同居。去年9月4日，事主向被告提出分手，及要求被告搬走，2人為此爭執。期間被告腳踢事主雙腿5下，又拍打事主枕骨和箍她頸部約5秒，至事主呼吸困難才放手。事主翌日報警及送院檢驗，其前頸、上背及枕骨有觸痛，雙腿則有瘀傷。被告被捕後，在警誡下承認因憤怒而踢事主。被告有5項案底，今年2月因另一宗淋紅油案罪成，被判監4個月。

辯方求情指，被告因為不成熟及情緒管理不當才犯案，但有悔意及認罪。現時被告任職地盤工，不過有球會表示願意招聘被告為職員球員，故冀法庭給予最後機會。裁判官判刑時提及，心理專家分析被告並指其性格是不願接納他人對自己的負面評價，及會認為自己很委屈。裁判官續指「監你又坐過」，亦接受過其他刑罰但都不果，日後要洗心革面。

案件編號：KCCC 2769/2021