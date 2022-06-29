環團稱特區25年減廢表現最差　空氣質素稍有改善

特區政府成立將邁向第25年，環保團體綠惜地球為港府的環境表現頒發成績表，在7大評分項目中，「廢物管理」表現最差，而「生態保育」在郊野公園發展，大規模填海倡議和大型基建擴張等壓力下，岌岌可危，僅「噪音」和「空氣質素」有明顯進步。團體促請下屆政府將減廢走塑視作施政重點，勿本末倒置蓋更多焚化爐將資源燒光，亦提醒避免破壞自然環境。

綠惜地球表示，廢物管理為特區政府成立後最大的環保政策敗筆，形容表現幾近「滿江紅」，反映消耗資源的人均廢物製造量的回收量及棄置量不減反增；但多項回收率，包括都市固體廢物和塑膠垃圾等全線倒退，令堆填區壓力百上加斤。他們稱各屆政府面對嚴峻的廢物議題，「要不有心無力，就是有力無心」，令廢物收費這「火車頭」法令曠日經久，去年才在立法會通過，冀在明年下半年實行。與此同時，本港回收廢品長年倚重出口內地市場，忽略在地的減廢規劃和再造產業發展，內地收緊進口限制後便使「廢品圍城」。本港的塑膠回收率曾經由1997年的24%攀升至2010年69%的高位，但於2020年卻竟跌至11%。

生態保育方面，近年本港水域的中華白海豚大減在97回歸當年仍有約250條，減至在2021年只餘37條，稱主因港珠澳大橋、機場三跑等多項工程，以及水路交通愈趨繁忙所致。但綠惜地球稱本港於空氣質素和噪音控制明顯改善，但汽車排放的二氧化氮年平均濃度仍與世界衞生組織訂立的最終指標相距甚遠。港人均碳排放量在20多年間減少了25%至2020年的4.5公噸，與全球平均人均4.4公噸相若。不過，綠惜地球認為本港工業比例甚低，減碳成績只屬中規中矩。