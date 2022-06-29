康文署續研發遇溺系統　田北辰直斥：廢嘅

康文署指已於6月中旬已進行一次遇溺測試系統的試驗。

兩名7歲女童上月於君臨天下會所泳池遇溺，一死一命危。議員田北辰早前提議康樂及文化事務署於公眾泳池引如遇溺警報系統，康文署今日(29日)回覆指受疫情影響，研發機構早前未能進行試驗工作，署方會繼續跟進試驗結果及評估系統是否適合安裝。田北辰直斥署方回答「廢嘅！」質疑本地研發系統又要「拖多10年！」

署方回覆指現時共管理44個公眾泳池，已安排提供足夠救生員執行服務。署方續稱一直探討在公眾泳池使用人工智能科技加強救生服務，但過去兩年受疫情影響，泳池一度關閉，研發機構未能進行試驗工作。隨泳池於本年5月陸續重開，研發機構已於6月中旬經重啟試驗計劃。

田北辰指署方回覆並沒有解釋為何不能安裝系統，答覆如同虛設、「睇到眼火爆」，舉例指新加坡已經有多個泳池安裝該系統。他認為署方選擇自行研發十分離譜，感覺政府及公務員認為香港「大把公帑所以乜嘢都自己研發」，及後安裝系統的進程或許「拖多10年喇！」他表示將會要求立法會民政事務委員會討論該事項，同時待新一屆政府上任後會繼續以多渠道「追數」。